Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangınına Takviye Ekipler Sevk Edildi
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 5 dozer, 1 greyder ve 1 treyler ile yangına müdahale ediliyor. Toplamda 98 araç ve 230 personel görev yapıyor.
TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı,13 hizmet aracı, 5 dozer, 1 greyder ve 1 treyler ile de karadan müdahale ediliyor. Diğer kurumların da destek verdiği yangın bölgesinde toplam 98 araç ve 230 personel görev yapıyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,