Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makinaları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu

Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Ağaçtan düşen 13 yaşındaki çocuğun vücuduna demir korkuluk saplandı

Feci kaza! 13 yaşındaki çocuğun vücuduna demir korkuluk saplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.