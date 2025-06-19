Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi.
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makinaları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber-Kamera: Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel