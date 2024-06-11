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Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Kuruyor

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Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Çocuk Meclisi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesini amaçlayan bir platform olacak.

Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Çocuk Meclisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın seçim vaatlerinden biri olan Çocuk Meclisi, Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında kurulacak.

Konseyin Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Çocuk Meclisi kurulması için Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in koordinasyonunda çalışma yürütülüyor.

Çocukların kent yönetimi ile kentlilik bilincinin geliştirilerek kente dair öneri ve projelerinin üretilmesini teşvik etmek amaçlı kurulacak Çocuk Meclisi, aynı zamanda çocuk dostu kent modeline ulaşmayı da hedefliyor. Çocukların; kentten beklentilerini, hak ve sorumluluklarını, meclis çatısı altında oluşturulan demokrasi kültürü içinde öğrenmesini sağlayacak Çocuk Meclisi, onların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin gönüllülük esasına dayanarak oluşturulacak Çocuk Meclisi'nde, çocuk dostu kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar ön planda tutulacak.

Balıkesir'de yaşayan çocukların kent kimliğine sahip çıkmasını hedefleyen mecliste bir yandan onların yaşadıkları sorunlara ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirilirken bir yandan da kendi potansiyellerini keşfederek gelişimlerini desteklenecek. Kişisel, toplumsal, bilimsel, kültürel, sanatsal, spor ve iletişim gibi konularda gelişime ilişkin eğitim program ve faaliyetlerin de düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapacak olan Çocuk Meclisi; dinamizmini yönlendirebileceği uğraş ve ilgi alanları geliştirmek, çocuk hak ve özgürlüklerine sahip çıkılan ortaklık bilinciyle yaşamalarına katkılar sunacak.

Akın'ın önerisiyle, Emekli Meclisi ve Çevre Meclisi kurmak için de hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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