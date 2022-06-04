Balıkesir Karesi'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Haberler

Balıkesir Karesi'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
ANKA - Güncel
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde bu gece 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bu gece 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bugün, saat 01.13'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 10,98 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise, Balıkesir'in Çaypınar ilçesindeki depremin 4.3 büyüklüğünde, 10.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
ANKA / Güncel