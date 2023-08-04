Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik akışı bir süre tek şerit olarak sağlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir karayolunda trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir karayolunda 10 DT 826 plakalı kamyon sürücüsü R.Ö yola kontrolsüz çıkması sebebi ile 10 ADF 878 plakalı otomobil sürücüsü M.İriz ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre tek şerit olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title