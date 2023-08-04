Balıkesir Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik akışı bir süre tek şerit olarak sağlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir karayolunda trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir karayolunda 10 DT 826 plakalı kamyon sürücüsü R.Ö yola kontrolsüz çıkması sebebi ile 10 ADF 878 plakalı otomobil sürücüsü M.İriz ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre tek şerit olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR