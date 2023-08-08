Balıkesir İvrindi'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına 102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.