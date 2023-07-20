Balıkesir İvrindi'de Orman İşçilerine İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Tarım Orman İş Sendikası tarafından düzenlenen eğitimde orman işçilerine iş güvenliği ve ilk yardım konularında bilgiler verildi. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları da dağıtıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman işçilerine iş güvenliği eğitimi verildi.

Tarım Orman İş Sendikasınca düzenlenen eğitimlerde Dr. Mustafa Gündüz, işçilere ilk yardımın önemini anlatarak, olası kaza ve yaralanma gibi durumlarda etraftaki materyallerin nasıl hayat kurtaran birer müdahale aracına dönüştürülebileceğini bildirdi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hakan Çakır ise orman işçilerinin çalışırken karşılaşabilecekleri meslek hastalıklarının yanı sıra olası iş kazalarının nasıl önlenebileceğine ilişkin bilgiler verdi.

Etkinlikte konuşan Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş da orman köylüsü ve orman çalışanlarının tümünün meslektaş olduğunu belirterek, "Ormancılık kutsal olduğu kadar riskli bir meslek. Eğer insanlar hala temiz hava soluyabiliyor, temiz suya ulaşabiliyorsa bu mesleğin buradaki katkısı büyüktür. Orman köylüsünden orman teşkilatındaki tüm kademelere kadar herkes bir zincirin halkalarıyız." dedi.

Eğitimin ardından katılımcı işçilere sertifikaları verildi.