Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Gümeli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.
Gümeli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 uçak, 4 helikopter ve 102 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin hızlı ve güçlü müdahalesi ile kısa sürede kontrol atılana alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel