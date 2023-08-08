Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu ise araştırılıyor.