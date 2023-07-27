Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracı, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale edildi. Yangın, 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.