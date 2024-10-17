Balıkesir İtfaiyesi 10 Ayda 7 Bin 470 Olayı Hızla Çözümledi

Balıkesir İtfaiyesi, 10 ayda 7 bin 470 olaya müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 4 bin 898 yangın, 671 trafik kazası, 2 bin 81 kurtarma, 173 suda arama kurtarma ve 318 su baskını olayına müdahale etti. Ekipler bu olaylarda bin 574 vatandaş ve bin 419 hayvanı kurtardı.

Kurum, 1 Ocak-14 Ekim tarihleri arasında yaptığı çalışmalara dair raporu kamuoyu ile paylaştı. 44 istasyonda 687 personel ile ekipler 1 Ocak- 14 Ekim 2024 tarihleri arasında 7 bin 470 olaya müdahale etti.

Balıkesir İtfaiye Teşkilatı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü 4 bin 898 yangın, 671 trafik kazası, 2 bin 81 kurtarma, 173 suda arama kurtarma ve 318 su baskını olayına müdahil oldu.

Bu olaylarda bin 574 vatandaşı ve bin 419 hayvanı kurtardı. 10 aylık süreçte Eğitim ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından Hizmet İçi Eğitim Programının yanı sıra 62 bin 162 vatandaşa ulaşılarak "Temel Yangın Eğitimi" konularında bilgilendirmeler yapıldı.