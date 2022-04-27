Balıkesir'in zengin mutfak kültürü dünyaya açılacak

Şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor, "Bütün Türkiye geleneksel üretimi destekleyici çalışmalar yapmalı. Çünkü dünyada Türk mutfağı var olacaksa, geleneksel üretimle var olabilir. Şu an dünyanın en çok merak ettiği mutfak da bizim mutfağımız. Nedeni de bu kadar geleneksel teknikleri kullanan başka mutfak bulamıyorsunuz." dedi.

Ömür Akkor, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın katılımıyla Mihrabat Korusu'nda düzenlenen iftarda, AA muhabirine yaptığı açıklamada Balıkesir'in yemek kültürünü, geleneksel lezzetlerini ve "Balıkesir Gastronomi Atlası" adlı son çalışmasını anlattı.

Yüzyıllardır geleneksel yollarla hazırlanan birçok lezzeti yeniden ortaya çıkaran Akkor, Edremit'ten Susurluk'a, Bigadiç'ten Ayvalık'a, Dursunbey'den Manyas'a yeme içme kültürünün, tarihinin ve görülmesi gereken yerlerin izini sürdü, harita ve çizimlerle gezi rotalarını ve lezzet noktalarını hazırladı.

Yaklaşık 15 yıllık seyahatlerinin yanı sıra son iki yıldır Balıkesir gastronomisi üzerine odaklanan Akkor, Balıkesir'de tüm ilçelerin ve köylerin tereyağı, peyniri, ekmek ve helvalarını geleneksel bir şekilde ve yoğun bir emekle ürettiklerini söyledi.

"Türkiye, geleneksel metotlarla üretilen yemekler konusunda dünyaya örnek"

Akkor, geleneksel metotlarla lezzet üretimi konusunda Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunun altını çizerek, "Bütün Türkiye, geleneksel üretimi destekleyici çalışmalar yapmalı. Çünkü dünyada Türk mutfağı var olacaksa, geleneksel üretimle var olabilir. Şu an dünyanın en çok merak ettiği mutfak da bizim mutfağımız. Nedeni de bu kadar geleneksel teknikleri kullanan başka mutfak bulamıyorsunuz." dedi.

Yaklaşık 15 yıldır yaz aylarında Balıkesir'de kaldığını belirten Akkor, "Yazlıkta gün içinde sıkılınca 'Ya şuranın bir pazarı var. Şurada bir köfteci var. Gitsek mi?' diye kendi içimizde böyle haritalar yapmaya başlamıştık. Derken son 2 yıldır yaz, kış gitmeye başladım. Yoğurdunu, kaymağını ayrı seviyorum. Çorbalarını, ekmeklerini özlüyorum. Balıkesir çorba konusunda da acayip bir yermiş." ifadelerini kullandı.

Akkor, Balıkesir ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği ile bir araya geldiğini, Balıkesir lezzetlerine odaklanan bir eser fikrinin ardından "Balıkesir Gastronomi Atlası"nın ortaya çıktığını kaydetti.

"Peynir, konusunda Balıkesir dünyanın en iyi şehirleri arasında"

Atlas'ta Balıkesir'in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünü ele alan Akkor, "Bir Gaziantepli olarak, herkes benden ilk önce Gaziantep atlası bekliyordu ama bir anda Balıkesir öne çıktı." diye konuştu.

Ömür Akkor, Balıkesir'de kayıtlı 50'nin üzerinde peynir çeşidi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Peynir konusunda, Balıkesir dünyanın en iyi şehirleri arasında. Biz bunlara sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmaz. Bütün kitaplarımdaki vurgu da budur. Yabancılar bizi görüp, 'Evet ya, Türkiye'de yaşayanlar bu işi çok daha iyi yapıyor.' demeli. Bunu hak ediyoruz. Fakat ne yazık ki dile getiremiyoruz. Balıkesir'in peynirleri, helvaları hepsi bu duruma bir örnek. İnşallah atlası Balıkesir'le başlayıp her tarafa yayacağız. Aslında ilk Gaziantep, sonra Konya, Rize, Trabzon atlası yapmak istiyorum. Aklımda en çok da Sivas var. Erzurum da yapmak istiyorum. Türkiye'nin bütün il ve ilçeleri beni çok etkiliyor. Allah ömür, yetenek ve o ilhamı verirse, hepsi için yazacağım."

"Balıkesir üreticileri için yazdım"

Gittiği mekanın hizmetinden ziyade, lezzetli ve geleneksel yemekleri aradığını dile getiren Akkor, "Ben şöyle düşünüyorum, 'İlla bir mekanda beyaz masa örtüsü olsun. Dünyanın en iyi servisini yapsın'dan ziyade, 'Esnaf olsun. Cebimizi çok yakmasın. Lezzetli yemekler yapsın. Geleneksellik vurgusu yapsın.' düşünceleriyle Türkiye Gastronomi Atlası'nı hazırlamıştım. Çok memnun kaldı okurlar ve acayip geri dönüşler aldım. Aynı şey Balıkesir Atlası için de geçerli. Tabii Balıkesir'in farkı şu, Balıkesir'i sadece lokantalar gibi düşünmeyip, aynı zamanda üreticiye büyük bir önem gösterdik. Ben aslında bu kitabı Balıkesir üreticileri için yazdım. Onlara bir vefa borcum var diye düşündüm. Çünkü bu üreticiler hala geleneksel bir şekilde sabah saat 4.00'te uyanıp, sütünü sağıp, sağdığı sütten tereyağı ya da peynir yapıp, peynirden de höşmerim yaparak, götürüp pazarda satıyor. Pazardan getirdiği parayla tekrar kendine ürün alıyor." dedi.

Ketebe Yayınları'ndan çıkan ve Balıkesir'de lezzet duraklarını keşfetmek isteyenler için bir rehber olan atlas, Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor.

"Marka şehir" olma amacıyla birçok çalışmaya imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında 2-5 Haziran'da "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" düzenleyecek. Festivalde gıda üreticileri, restoranlar, konaklama tesisleri, turizm acenteleri, ulusal ve uluslararası gastronomi şehirleriyle kadın kooperatifleri stant açacak.

Festival ayrıca sempozyum, yarışmalar, atölyeler, tadım etkinliği ve konserlere ev sahipliği yapacak.