Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'in üç ilçesinde kırsal alanlarda yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma, Karesi ve Burhaniye ilçelerinin kırsal alanlarında ot yangını çıktı. Ekipler yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda yangın çıktı.

Bandırma'nın Danaveli Mahallesi, Karesi'nin Fethiye Mahallesi ve Burhaniye'nin Yunuslar Mahallesi'nin kırsal alanlarında ot yangını çıktı.

Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Burhaniye Balıkesir Bandırma Karesi Doğal Afet Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title