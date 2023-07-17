Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangınına müdahale
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Alyaka Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle yangına müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Alyaka Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel