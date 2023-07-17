Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangınına müdahale

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Alyaka Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle yangına müdahale ediliyor.