Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi.

Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.