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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi.

Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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