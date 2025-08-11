Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Erken Saatlerde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olduğu ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel