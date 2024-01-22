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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Küçükbükü Mahallesi'nde çıkan yangında İsmail Dinç'e ait tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Küçükbükü Mahallesi'nde İsmail Dinç'e ait tek katlı evdeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ilk müdahalede bulunduğu alevler, rüzgarın etkisiyle evi sardı.

Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve belediye ekipleri de Dinç ailesine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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