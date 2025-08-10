Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından doğrulandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
