Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde hissedildi. Deprem, 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
