Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem anı bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafe çalışanlarının deprem anında büyük bir korkuyla kaçıştığı ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen, Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem anı bir kafeteryanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden kafe çalışanlarının, büyük bir korkuyla kaçıştıkları ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.
Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel