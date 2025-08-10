Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen, Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem anı bir kafeteryanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden kafe çalışanlarının, büyük bir korkuyla kaçıştıkları ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),