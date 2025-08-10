Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem anı bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafe çalışanlarının deprem anında büyük bir korkuyla kaçıştığı ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
