Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
