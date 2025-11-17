Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel