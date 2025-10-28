Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, depremin derinliği 12,61 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel