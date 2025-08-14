Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6,52 kilometre olarak ölçüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
