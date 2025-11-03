Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve 11,02 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi, ancak olumsuz bir durum bulunmamakta.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

" An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

