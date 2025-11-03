Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

Tahliye edilen binanın çatısı kısmen çöktü

Balıkesir Caddesi'nde daha önceki depremlerde tahliye kararı verilen bir binanın çatısı kısmen çöktü.

Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin öncülüğünde bölgedeki hasar tespit ve tarama faaliyetleri sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Adışen, AA muhabirine, son zamanlarda şiddetli depremlerle yaşadıklarını hatırlatarak, "Bugün iki deprem oldu ve şiddetli hissettik. Binanın çatı kısmı da bu depremlerde iç tarafa çöktü." dedi.