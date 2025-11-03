Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD, olayla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

Tahliye edilen binanın çatısı kısmen çöktü

Balıkesir Caddesi'nde daha önceki depremlerde tahliye kararı verilen bir binanın çatısı kısmen çöktü.

Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin öncülüğünde bölgedeki hasar tespit ve tarama faaliyetleri sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Adışen, AA muhabirine, son zamanlarda şiddetli depremlerle yaşadıklarını hatırlatarak, "Bugün iki deprem oldu ve şiddetli hissettik. Binanın çatı kısmı da bu depremlerde iç tarafa çöktü." dedi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.