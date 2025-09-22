Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
