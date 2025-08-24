Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.8 Büyüklüğünde Depremler

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 3 dakika arayla en büyüğü Richter ölçeğine göre 4.8 olan 3 deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada, saat 21.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede bu depremden 1 dakika sonra 3.0 ve yine 1 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bölge beşik gibi sallanırken, bu depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YERLİKAYA: ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ale Yerlikaya, depremlerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan saat 22.14'te yine merkez üssü Sındırga olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.