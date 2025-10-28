Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,6 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.10'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde, 6,22 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.