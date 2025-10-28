Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,6 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,22 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel