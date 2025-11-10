Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah 05.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,25 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
