Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11.01 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.
(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 01.06'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 01.06'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin, yerin 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Kaynak: ANKA / Güncel