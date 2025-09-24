Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı ve derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
