Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
