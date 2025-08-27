Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,12 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
