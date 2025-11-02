Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.