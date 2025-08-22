Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 15.21'de gerçekleşen sarsıntı, 5.5 kilometre derinlikte oluştu ve çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 15.21'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre; bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Haber-Kamera: Necip KARATUNA/SINDIRGI, (Balıkesir),

