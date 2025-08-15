Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

1)BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE, 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

SANDIRGI BU KEZ 4.3 İLE SALLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 13.13'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak saptandı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
