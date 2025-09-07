Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 12.41'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 9,96 kilometre.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
