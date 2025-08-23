Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 14.16'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 6,98 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bildirilen sarsıntı, yerel halkta paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel