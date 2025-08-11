Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntı, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel