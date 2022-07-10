Balıkesir'in 'Şekerci Orhan'ı 76 yıldır mesleğini sürdürüyor

BALIKESİR'de Orhan Günvaran (84), derslerinde kötü not alınca ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle çırak olarak başladığı şekercide mesleği öğrendi. 'Şekerci Orhan' ismiyle tanınan ve 76 yıldır şekercilik yapan Günvaran, 9 metrekarelik iş yerinden kazandığı parayla 2 çocuk okuttu.

Orhan Günvaran, 8 yaşında ilkokula giderken bir yandan da şekerci dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Günvaran derslerinde başarı göstermeyince öğretmeni ticarete yönlendirdi. Kendini çalıştığı dükkanda mesleğine adayan Günvaran, 17 sene boyunca aynı dükkanda çıraklık yaptı. Askere gidip geldikten sonra mesleği öğrendiği ustası işi kendisine devretti. Ancak dükkan sahibi Günvaran'a iş yerini boşaltmasını söyledi. Maddi durumu olmayan Günvaran için bir arkadaşı kahvehanesinin bir bölümünü ayırdı. Burada şekerciliğe devam eden Günvaran kısa sürede kentte 'Şekerci Orhan' adıyla anılmaya başladı. Orhan Günvaran, 9 metrekarelik iş yerinde mesleğinde yakaladığı başarı sayesinde 2 çocuğunu okuttu. Şekerci Orhan'ın çocuklarından biri bir ilaç firmasında CEO'luk görevini yürütürken, diğeri ise mimar olarak çalışıyor.

1975'de yılında evlendiğini, eşinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Günvaran, " Balıkesir'de saygı ve sevgiyle oluşturduğumuz eşimizin, dostumuzun ilgisi ve desteğiyle bugünlere geldik. Beni en çok çocuklarım, torunlarım, gelinlerim, yani ev huzurum hayatta tutuyor. Hep gözümün içine bakarlar. Ailem de bu dükkanın bana hayat verdiğini, işimin başında olmamı istiyor. Bu destek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.