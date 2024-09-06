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Balıkesir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı.

Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Kuvayımilliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Duman ve Belediye Başkanı Akın'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş süreci anlatıldı.

Akın, programda yaptığı konuşmada, Balıkesir'in vatan aşkıyla yanan kahramanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kuvayımilliyenin, Türk milletinin esaretini kabul etmeyen, bağımsızlık uğruna canını hiçe sayan yiğitlerin bir araya geldiği kahramanlık destanı olduğunu belirten Akın, Balıkesir'in ise bu destanın yazıldığı baş şehir olarak tarihte yerini aldığını ifade etti.

Konuşmanın ardından jandarma komando timinin sunduğu gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu, mehteran takımı ve askeri bandonun gösterilerine yer verilen törende en çok ilgiyi geleneksel "Tülütabaklar" bölümü gördü.

İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü. Bazı aileler ise katılımcıların arasına karışarak etkinliği renklendiren "Tülütabaklar"la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Ustaoğlu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için hayatını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olmasının özel bir anlamının olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Balıkesir tüm halkıyla beraber bu onuru, gururu her yıl bizlere bu güzel etkinliklerle yaşatıyor." dedi.

Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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