Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının başladığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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