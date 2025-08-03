Balıkesir'in Gönen İlçesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 47 yaşındaki T.B. ağır yaralanırken, N.K. hafif yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde bir grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, T.B. (47) ve N.K'yi (47) vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan T.B. ve hafif yaralanan N.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.B., buradaki müdahale sonrası Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne, N.K. ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ve jandarma olaya karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
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