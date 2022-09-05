Balıkesir'in Gönen ilçesinde çeltik üreticileri ile sektör paydaşları bir araya geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen 'Çeltik Tarla Günleri' etkinliği yüzlerce çiftçiyi, sektör paydaşları ile bir araya getirdi. Çeltik tarımına yaptığı katkılardan dolayı kamuoyunda 'Çeltiğin Babası' olarak anılan Agrobest Grup Bitkisel Üretim ve Araştırma Müdürü Dr. Halil Sürek, etkinliğin açılış konuşmasında, Türkiye'nin çeltik üretiminde kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi. Sürek "Her ne koşulda olursa olsun üretimi artırmalı ve büyüterek sürdürmeliyiz" dedi.

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden olan Balıkesir'in Gönen ilçesinde 'Çeltik Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu'nun yanı sıra çok sayıda iş insanı ile çeltik üreticisi katıldı. Yüzlerce çiftçiyi sektör temsilcileri ile bir araya getiren etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan İzmir merkezli Agrobest Grup tarafından yapılan inovatif tarım çalışmaları dikkat çekti.

"ÇELTİKTE VERİM ARTIYOR"

Çeltik tarımına yaptığı katkılardan dolayı kamuoyunda 'Çeltiğin Babası' olarak anılan Agrobest Grup Bitkisel Üretim ve Araştırma Müdürü Dr. Halil Sürek, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasına karşın potansiyelini yeterince değerlendiremediğini söyledi. Söz konusu potansiyelden daha fazla yararlanmak adına çalıştıklarını belirten Sürek, "Çeltik çeşitliliğinde ve verimde ülkemiz belli bir seviyeye geldi. Dekar başına 800 kilogram verim ortalamasına ulaştık. Osmancık pirincini geliştirilmeden önce bu verim 500-550 kilogram civarındaydı. Osmancık çeşidi ile birlikte dekar başına ortalama 250-300 kilogram verim artışı yaşandı. Bu artışta genetik kaynak çalışmalarının yanı sıra çiftçilerimizin modern tarım uygulamaları ve teknoloji kullanımını artırmasının da katkısı oldu." dedi.

SÜREK: YERLİ, SERTİFİKALI TOHUM KULLANALIM

Yerli tohum kullanımının hızla yayıldığına dikkat çeken Dr. Halil Sürek, "Bundan 40 yıl önce ülkemizde herhangi bir tohumluk üretim programı yoktu. İtalya'dan tohum ithal ediyorduk. Şu anda ülkemizde yıllık 12 bin ton civarında yerli tohum kullanımı var. Burada çiftçilere tavsiyem, yerli sertifikalı tohumları kullansınlar. Özellikle hastalık ve zararlılar konusunda bu tercih büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ülkemizin yıllık 700 bin ton pirinç ihtiyacı var. Bunun yaklaşık 600 bin tonunu kendimiz üretiyoruz. Kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Her ne koşulda olursa olsun üretimi artırmalı ve büyüterek sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı. Düzenlenen organizasyonun önemine de değinen Sürek, "Önceleri yurt dışına gördüğümüz bu tür organizasyonları şimdi kendi ülkemizde düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu uluslararası seviyede bir çalışma.Bu organizasyonu düzenleyen Kıvanç ve Gürani Ayer'e teşekkür ederim. Çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Üretmeye devam edelim." diye konuştu.