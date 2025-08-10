Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yangın kontrol altına alındı
Burhaniye'nin Çallı Mahallesi'nde çıkan yangın, Edremit Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalında çıkan yangın söndürüldü.
Burhaniye'ye bağlı Çallı Mahallesindeki arazide bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale için Edremit Orman işletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 helikopter ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğinden 1 itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel