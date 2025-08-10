Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yangın kontrol altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'nin Çallı Mahallesi'nde çıkan yangın, Edremit Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalında çıkan yangın söndürüldü.

Burhaniye'ye bağlı Çallı Mahallesindeki arazide bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale için Edremit Orman işletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 helikopter ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğinden 1 itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.