Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda saat 15.25'te yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 uçak ve 52 personel görevlendirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda saat 15.25'te yangın çıktı. İlk müdahalenin havadan helikopterle yapıldığı yangın bölgesine 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 uçak ve 52 personel sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma sürdürüyor. - BALIKESİR