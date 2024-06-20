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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangın, hızla yayılarak çevreye zarar veriyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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