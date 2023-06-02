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Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Balıkesir merkez ve güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'a kadar Balıkesir merkez ve güney ilçelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Balıkesir merkez ve güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'a kadar Balıkesir merkez ve güney ilçelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

su baskını Balıkesir Fırtına Güncel Haberler

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