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Balıkesir Havran'da Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.45'te çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangında 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ HAVRAN (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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