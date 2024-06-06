Balıkesir Havran'da Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.45'te çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangında 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Abdulkadir AYDINIŞIK/ HAVRAN (Balıkesir),